Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» назначен Сергей Иванов

Официальный сайт РФС объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Кукуян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Николай Левников.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
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