«Локомотив» — «Галатасарай»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 21 октября, московский «Локомотив» встретится со стамбульским «Галатасараем» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Галатасарай». Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу группового этапа Лиги Европы обслужит австрийская бригада арбитров, которую возглавит Харальд Лехнер. В роли ассистентов выступят Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.

«Локомотив» после двух стартовых туров группового этапа Лиги Европы занимает четвёртое место в своём квартете, набрав всего 1 очко. Лидирует в таблице группы Е «Галатасарай», в активе которого 4 очка. Второе место – «Лацио» (3). Третья строчка – «Марсель» (2).