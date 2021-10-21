«Галатасарай» ответил на анонс «Локомотива» своим роликом в стилистике «Игры в кальмара»

«Галатасарай» на своём YouTube-канале опубликовал видеоанонс матча 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом», выполненный в стилистике сериала «Игра в кальмара». Ранее так анонсировали встречу железнодорожники.
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Ранее Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на домашний матч 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание.
«Локомотив» в стартовой встрече турнира сыграл вничью с «Марселем», матч завершился со счётом 1:1. Во второй игре железнодорожники проиграли «Лацио» (0:2). «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Марселем» (0:0).
- 21 октября 2021
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
13:53
-
13:48
-
13:22
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:19
-
11:54
-
11:52
-
11:28
-
11:27
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:38
-
10:31
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:37
-
09:33
-
09:28
-
09:00
-
08:53
-
08:33