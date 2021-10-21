«Галатасарай» ответил на анонс «Локомотива» своим роликом в стилистике «Игры в кальмара»

«Галатасарай» на своём YouTube-канале опубликовал видеоанонс матча 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом», выполненный в стилистике сериала «Игра в кальмара». Ранее так анонсировали встречу железнодорожники.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Ранее Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на домашний матч 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание.



«Локомотив» в стартовой встрече турнира сыграл вничью с «Марселем», матч завершился со счётом 1:1. Во второй игре железнодорожники проиграли «Лацио» (0:2). «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Марселем» (0:0).