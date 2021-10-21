Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков московского «Динамо»

Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провёл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра. Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берём в учёт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определённые решения по этому вопросу

Достаточно сложно до игры говорить игрокам, чтобы они не полностью выкладывались из-за имеющихся жёлтых карточек. В игре с «Химками» нам нужна здоровая агрессия, конечно, говорим о том, что не стоит допускать глупых фолов», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Новость по теме
Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021