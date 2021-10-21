Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков московского «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провёл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра. Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берём в учёт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определённые решения по этому вопросу
Достаточно сложно до игры говорить игрокам, чтобы они не полностью выкладывались из-за имеющихся жёлтых карточек. В игре с «Химками» нам нужна здоровая агрессия, конечно, говорим о том, что не стоит допускать глупых фолов», — сказал Шварц на пресс-конференции.
- 21 октября 2021
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