«Локомотив» — «Галатасарай»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встретится со стамбульским «Галатасараем». Игра состоится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Начало матча — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Галатасарай». Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Обслужит игру австрийская бригада арбитров, которую возглавит Харальд Лехнер. Ассистенты — Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. В роли резервного рефери выступит Маркус Хаметер.

«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. Второе место – «Лацио» (3). Третья строчка – «Марсель» (2).