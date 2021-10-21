«Локомотив» — «Галатасарай»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на «Матч ТВ»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встретится со стамбульским «Галатасараем». Игра состоится сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра — в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнер. Ассистировать главному судье будут Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.
«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. Второе место – «Лацио» (3). Третья строчка – «Марсель» (2).
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