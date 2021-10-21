Шварц: знаем, что 22 октября — день рождения Яшина. Это особенный день для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о дне рождения легенды клуба Льва Яшина, а также поделился мнением о составе на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Мы знаем, что 22 октября – день рождения Яшина. Это особенный день для нас, это легенда клуба. Постараемся показать свой лучший футбол и порадовать болельщиков положительным результатом.



Вчера Бувач сказал мне по поводу локдауна, но какие последствия он понесёт и как будет выглядеть, мы пока не знаем. Важно, чтобы мы смогли побороть пандемию. Возможно, эти меры необходимы.



Бальбуэна полностью готов, провёл недельный цикл, завтра мы можем на него рассчитывать. Что касается Тюкавина, то он всегда является кандидатом в стартовый состав. Но завтра надо будет посмотреть, как будет выглядеть центр поля, и потом принять решение касаемо Кости в составе.



Вратарская позиция достаточно тонкая, немного отличается от позиции полевых игроков. Шунин провёл достаточно качественную игру со «Спартаком», завтра он займёт место в воротах. Лещук — качественный вратарь, на каждой тренировке он повышает свой класс», — сказал Шварц на пресс-конференции.

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