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В «Спартаке» отреагировали на введение локдауна в Москве

В «Спартаке» отреагировали на введение локдауна в Москве
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение локдауна в Москве.

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — рассказал Зеленов.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

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