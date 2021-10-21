«Локомотив» — «Галатасарай»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречается со стамбульским «Галатасараем». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Галатасарай». В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ».
Обслуживает игру австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. В роли резервного рефери выступает Маркус Хаметер.
«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета E «Галатасарай», набравший 4 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (3). Третья строчка – провансальский «Марсель» (2).
- 21 октября 2021
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:35
-
21:13
-
21:10
-
21:03
-
20:53
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37