«Локомотив» — «Галатасарай»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречается со стамбульским «Галатасараем». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Галатасарай». В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ».

Обслуживает игру австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. В роли резервного рефери выступает Маркус Хаметер.

«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета E «Галатасарай», набравший 4 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (3). Третья строчка – провансальский «Марсель» (2).