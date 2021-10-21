Мозес: если честно, думал, мы сумеем победить «Лестер», причём легко!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о поражении красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити».
«Было заранее ясно, что «Спартаку» будет непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причём легко! Всё было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против соперников уровня «Лестера». Ещё до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до последней минуты. Иначе соперник накажет нас за просчёты. Это Лига Европы, а не чемпионат России. Мы должны были выиграть. Я очень расстроен и зол», — сказал Мозес в видео на официальном сайте «Спартака».
После трёх туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на втором месте, набрав 4 очка. В следующем туре «Спартак» вновь сыграет с «Лестером». Матч состоится 4 ноября в Лестере.
- 21 октября 2021
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