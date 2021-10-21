Шварц: сборная для Макарова, Тюкавина, Захаряна, Фомина — новый опыт. Внимание невероятное

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о молодых футболистах клуба, которые вызываются в сборную России.



«Сборная для Макарова, Тюкавина, Захаряна, Фомина — это новый опыт, матчи сборных смотрят по всей стране. Внимание невероятное. Вызов в сборную является подтверждением качества игры. Конечно, возможно, это накладывает отпечаток на нагрузки, они повышаются. Когда парни возвращаются в клуб, достаточно сложно сразу психологически переключиться со сборной на клуб, требуется время. Но опыт национальных сборных неоценим.



Результаты после паузы? Да, мы проиграли «Нижнему Новгороду», потом же провели две успешные игры. Конечно, нам немного не повезло в матче со «Спартаком», но нам противостоял крепкий соперник. Мы недовольны результатом, но это футбол», — сказал Шварц на пресс-конференции.

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