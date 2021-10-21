Игроки «Реала» Винисиус и Марсело отреагировали на пост Криштиану Роналду после матча ЛЧ

Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Марсело прокомментировали пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 36-летний нападающий отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

После игры Криштиану в своём «инстаграме» написал: «Да! Театр мечты в ударе! Мы живы! Мы — «Манчестер Юнайтед», мы никогда не сдаёмся! Это «Олд Траффорд»!»

В комментарии Винисиус написал: «Дааа». Марсело отметил: «Приятно видеть, как ты радуешься».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

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