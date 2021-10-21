Игроки «Реала» Винисиус и Марсело отреагировали на пост Криштиану Роналду после матча ЛЧ

Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Марсело прокомментировали пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 36-летний нападающий отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).
После игры Криштиану в своём «инстаграме» написал: «Да! Театр мечты в ударе! Мы живы! Мы — «Манчестер Юнайтед», мы никогда не сдаёмся! Это «Олд Траффорд»!»
В комментарии Винисиус написал: «Дааа». Марсело отметил: «Приятно видеть, как ты радуешься».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ
- 21 октября 2021
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:36
-
15:29
-
15:29
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
13:53
-
13:48
-
13:22
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:19
-
11:54
-
11:52
-
11:28
-
11:27
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:38
-
10:31
-
10:09
-
09:58