Уткин: Дзюба назвал себя львом? Кот Матроскин — более точный образ

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который недавно заявил, что «не чувствует возраста, ведь львы не стареют, у них нет паспорта и свидетельства о рождении».

«Обновление «Зенита» в том, что всё менее актуальным становится наличие Артёма Дзюбы в составе. Дзюба неплохо сыграл в Туле против «Арсенала» в чемпионате России. Но после этого… Подавляющее большинство высказывалось о том, что Дзюбе просто не надо выходить против «Ювентуса», потому что там де Лигт и Бонуччи в центре обороны и Артём не сможет использовать свои сильные стороны. И мы увидели это в полной мере.

К сожалению, всё это происходило на фоне предматчевого интервью Дзюбы, который напомнил, что у льва не бывает паспорта. Глубокая мысль… У льва много чего ещё не бывает. Если для Дзюбы настолько важна тема льва, может, ему стоит сменить паспорт? Ведь Лев – это имя, признанное даже в святцах. Лев Дзюба – это же прекрасно звучит.

Давайте разберёмся. Лев никогда не говорит глупостей. Потому что он вообще не говорит. В остальном у него много минусов: он нестриженый, довольно сильно воняет, ведёт такой разнузданный в сексуальном смысле образ жизни. Ведь всем известно, что львы живут не парами. Это не альбатросы, которые по легенде сохраняют верность друг другу до конца жизни. Львы живут прайдами, свободной сексуальной жизнью.

Может быть, слишком заманчивая параллель для правды жизни? Я помню фотографию в «инстаграме» Дзюбы, его фотографию с подписью «Муфаса». Вы знаете, Муфаса плохо кончил. Паспорта у него не было, но его подвела старость.

Лев же, кроме того, что он царь зверей, ещё и герой одной распространённой поговорки о том, что осёл пинает одряхлевшего льва. Но главное, если у льва нет паспорта, кого он вам напоминает больше всего в нашем русском фольклоре? Я не смогу сказать голосом Олега Павловича Табакова: «Усы, лапы, хвост – вот мои документы». Это кот Матроскин.

Помните, у «Зенита» была претенциозная кампания перед Лигой чемпионов про морскую команду, Дзюба был там морским офицером. Композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния. Обратите внимание, что образ Дзюбы пошёл в сторону выправления только в момент, когда он замолчал. Когда он заговорил, это всё опять возникло. Лев – это не тот, кто говорит, что он не стареет, а тот, кто стареет достойно», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.