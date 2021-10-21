Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».



В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов. Агаларов является лидером бомбардирской гонки в РПЛ – на его счету девять голов.



Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного форварда Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Он заявил, что не может сказать, что Гамид точно пропустит матч с казанским клубом.

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