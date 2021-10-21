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КДК РФС оштрафовал ряд клубов за неподобающее поведение болельщиков

КДК РФС оштрафовал ряд клубов за неподобающее поведение болельщиков
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КДК РФС объявил ряд наказаний за неподобающее поведение болельщиков в матчах прошлой недели.

«Кубань» – «КАМАЗ»: за нацистские выкрики «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей, следующий матч проводит условно без зрителей.

«Спартак» — «Динамо»: скандирование со стороны болельщиков «Динамо» — 30 тысяч рублей. Каждый клуб за массовое появление на поле посторонних лиц – штраф 50 тысяч рублей. За неподобающие поведение «Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей. Главный тренер «Спартака» покидал пределы технической зоны – 30 тысяч рублей. «Спартак» и «Динамо» за пиротехнику оштрафованы на 20 тысяч рублей соответственно.

«Зенит» — «Арсенал»: за скандирование болельщиков «Арсенала» – штраф 20 тысяч рублей», — передаёт решение КДК РФС корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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