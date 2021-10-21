Ракицкий достиг отметки в 100 еврокубковых матчей и поблагодарил за это Луческу
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Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1) стал 100-м для защитника сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого. Украинский футболист прокомментировал достижение этой отметки, поблагодарив за её достижение Мирчу Луческу.
«Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках. 72 – в Лиге чемпионов, 28 – в Лиге Европы! А начиналось всё с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо» — написал Ракицкий в своём «инстаграме».
Напомним, Ярослав Ракицкий хорошо знаком с Мирчей Луческу по временам совместной работы в донецком «Шахтёре». Именно румынский специалист подпустил защитника к основному составу «горняков» и раскрыл его сильные стороны. В «Зените» Луческу и Ракицкий не пересеклись.
Новость по темеЯрослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Ювентусом»
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