Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением по поводу вручения серебряной медали Сёмину

Сегодня, 21 октября, бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020 перед матчем Лиги Европы с турецким «Галатасараем». Болельщики железнодорожников выступили с заявлением по этому поводу.
«В 21:45 на стадионе у поля пройдёт награждение Юрия Сёмина серебряной медалью чемпионата России-2019/2020, которая не была вручена своевременно. Это отличный шаг клуба, что-то подобное мы просили сделать новое руководство после прихода.
Давайте поприветствуем Юрия Палыча на родном стадионе и поблагодарим его за всё, что он сделал для клуба и болельщиков! Не опаздывайте, проход на стадион может занять больше времени, чем обычно. Также наградят помощника Палыча — Юрия Батуренко.
И с надвигающимися ограничениями в Москве никто не знает, сможем ли мы посещать матчи дальше как обычно, поэтому призываем всех уделить эти 1,5 часа поддержке команды как в последний раз! Мы все хотим, чтобы ты сегодня победил», — написало фанатское движение «Локомотива» в своём телеграм-канале.
- 21 октября 2021
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