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Состоялась встреча актива фанатского движения с руководством ЦСКА

Состоялась встреча актива фанатского движения с руководством ЦСКА
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На «ВЭБ Арене» состоялась встреча представителей фанатского движения красно-синих с руководством ЦСКА и клубной медиагруппой, сообщает RBworld.org.

На встрече обсуждался ряд вопросов, среди которых – антиковидные ограничения, работа с болельщиками, качество контента клубных соцсетей. В частности, особое внимание было уделено нашумевшей истории с приглашением на «ВЭБ Арену» группы блогеров и дальнейшей публикацией одной из участниц коллектива ролика на своей личной странице. Болельщиками было высказано мнение о недопустимости съёмки и публикации контента, который дискредитирует бренд ЦСКА и домашнюю арену клуба, что вызвало единогласную поддержку всех сторон, участвовавших во встрече.

ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает всё возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Клуб считает правильным проведение регулярных встреч с фанатским активом для решения актуальных вопросов по взаимодействию и всегда открыт для предложений со стороны болельщиков по наполнению контентом соцсетей ЦСКА.

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