Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»

Фанаты «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде, информирует CalcioAtalanta.

Отметим, что лучшим игроком «Аталанты» в этом матче по версии болельщиков стал защитник Мерих Демирал с оценкой 7,7. Второе место поделили Марио Пашалич и Хуан Муссо (оба – 7,3).

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 3:2. По ходу матча «красные дьяволы» уступали со счётом 0:2, но совершили камбек и сумели вырвать победу. Решающий гол на счету Криштиану Роналду.

Новость по теме
Обольский: Миранчук должен всем сказать: «Ваши ожидания — ваши проблемы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021