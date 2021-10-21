Фанаты «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде, информирует CalcioAtalanta.
Отметим, что лучшим игроком «Аталанты» в этом матче по версии болельщиков стал защитник Мерих Демирал с оценкой 7,7. Второе место поделили Марио Пашалич и Хуан Муссо (оба – 7,3).
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 3:2. По ходу матча «красные дьяволы» уступали со счётом 0:2, но совершили камбек и сумели вырвать победу. Решающий гол на счету Криштиану Роналду.
- 21 октября 2021
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