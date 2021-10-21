Лапорта: «Барселона» победит в «эль классико», у меня хорошее предчувствие
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в «эль классико».
«В этот раз перед матчем с «Реалом» у меня хорошее предчувствие. Мы выиграли две предыдущие игры, футболисты активно восстанавливаются, Фати и Агуэро уже вернулись, мы играем на домашнем стадионе, при своих трибунах. Я хочу внушить веру фанатам, потому что шоу их ждёт отличное. Если мы обыграем «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» выиграет», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» пройдёт 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.
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