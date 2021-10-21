Каккоев и Эннин вернулись в общую группу «Нижнего Новгорода» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о подготовке к матчу 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также кадровом состоянии коллектива.



«Подготовка к матчу с «Краснодаром» проходит в плановом режиме. К сожалению, в команде есть травмированные игроки, но это тоже часть футбола. Приступили к работе в общей группе Никита Каккоев и Ричи Эннин.



Что касается ближайшего соперника, то «Краснодар» не нуждается в особом представлении. В его составе собраны индивидуально очень сильные футболисты, многие из них выступают за сборные своих стран. Нас ждет интересный матч. Мы ощущаем поддержку болельщиков и будем ждать их на трибунах нашего стадиона», — цитирует Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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