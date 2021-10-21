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В судейской бригаде матча «Динамо» — «Химки» произошла замена из-за коронавируса

В судейской бригаде матча «Динамо» — «Химки» произошла замена из-за коронавируса
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В связи с положительным тестом на коронавирус в судейской бригаде матча 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки» произошла замена ассистента видеорефери. Вместо Алексея Воронцова в качестве AVAR будет работать Антон Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, завтра, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» должен состояться матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Подопечные Сандро Шварца занимают 3-е место в национальном первенстве. Коллектив Игоря Черевченко располагается на 13-м месте в чемпионате.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым. Ему будут помогать Дмитрий Жвакин и Александр Кудрявцев. В качестве резервного рефери выступит Павел Кукуян, за VAR будет ответственен Алексей Амелин.

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