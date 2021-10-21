Инсинье не договорился с «Наполи» о новом контракте и может перейти в «Интер»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не смог договориться с клубом об условиях нового контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент футболиста Винченцо Пизакане встретился с представителями миланского «Интера».

Отметим, что Пизакане также представляет интересы защитника «Интера» Данило Д′Амброзио.

Ранее сообщалось, что Инсинье близок к подписанию нового контракта с неаполитанцами.

Текущая зарплата Инсинье составляет € 4,5 млн, и первоначальный план «Наполи» заключался в том, чтобы снизить его зарплату более чем на € 1 млн. Лоренцо предложили € 4 млн за сезон плюс бонусы. Ещё одна встреча руководства с футболистом запланирована на конец октября.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

По данным СМИ, футболистом также интересуются «Эвертон», «Зенит» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона.