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Юлиан Нагельсман поблагодарил людей за пожелания выздоровления

Юлиан Нагельсман поблагодарил людей за пожелания выздоровления
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поблагодарил людей за пожелания выздоровления. Об этом наставник мюнхенцев написал в «Твиттере».

«Спасибо за все пожелания выздоровления. Я в порядке, всё в соответствии с обстоятельствами. Я очень горжусь клубом, всем тренерским штабом и командой! Вы вчера отлично справились и представили меня наилучшим образом», — написал Нагельсман в своём аккаунте в «твиттере».

Сегодня стало известно, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернётся в Германию отдельно от команды и уйдёт на самоизоляцию, будет оставаться дома до полного выздоровления. Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 4:0.

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Главный тренер «Баварии» Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован
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