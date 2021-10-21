Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поблагодарил людей за пожелания выздоровления. Об этом наставник мюнхенцев написал в «Твиттере».

«Спасибо за все пожелания выздоровления. Я в порядке, всё в соответствии с обстоятельствами. Я очень горжусь клубом, всем тренерским штабом и командой! Вы вчера отлично справились и представили меня наилучшим образом», — написал Нагельсман в своём аккаунте в «твиттере».

Сегодня стало известно, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернётся в Германию отдельно от команды и уйдёт на самоизоляцию, будет оставаться дома до полного выздоровления. Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 4:0.