У Салаха появилась фигура в Музее мадам Тюссо
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У нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха появилась фигура в Музее мадам Тюссо в Лондоне. Об этом информирует «твиттер» британского музея.
«Прямо как в зеркало смотрю! Я не ожидал такого. Выглядит хорошо, почти так же, как я», — сказал Салах, увидев куклу со своим изображением.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в восьми матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В английский клуб Салах перешёл из итальянской «Ромы» за € 42 млн. До этого он играл за «Аль-Мокавлун», «Базель», «Челси» и «Фиорентину».
Салах — двукратный обладатель «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги.
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