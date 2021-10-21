«Он не может играть на этом уровне». Василий Уткин — об игре Рассказова с «Лестером»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на игру защитника московского «Спартака» Николая Рассказова в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестером». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 4:3.

«Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо? Найти в его игре с «Лестером» некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.

Что ещё? Что играет не один, а команда? Ок, но в команде у каждого есть персональная ответственность.

Что к голам привели не только персональные кринжи Рассказова, но цепочки ошибок в центральной зоне? Это тоже правда. Но вообще, ребят, это всегдашняя роль защитника — исправить, если ошиблись другие. Просто в силу положения на поле.

Ну да, центр поля просел. Причем это было хорошо видно, например, по тому, как нажил жёлтую Литвинов — 4 более-менее тактических фола в первом тайме, а это происходит когда? Когда ты опоздал. У Зобнина ещё два таких же. И чем дальше, тем неуспевание умножалось, всё развивалось логично.

Но тем не менее почему прорвалось в конкретном месте? Да потому, что рвётся, где тонко. Рассказов играет как умеет, и с нервной системой у него всё нормально. Он не умеет иначе.

И, ребят, уже не научится. Он не может играть на этом уровне. Это гнобёж? Надо пожалеть парня? Ок, дискуссия тем самым через жалость выходит на новый уровень.

Сменим тему, поговорим о Даке. Раз мы о защите с позиций сочувствия, давайте о нападении сквозь призму везения. Сделал человек покер; свезло — а вот не будь Даки, «Спартак» же 3:0 бы выиграл. Это мы уже к математике перешли.

Так что не надо призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в «Спартаке»? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета», — написал Уткин в своём телеграм-канале.