Фанат на мгновение схватил Криштиану Роналду за футболку во время матча с «Аталантой»
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Неизвестный футбольный болельщик выбежал на поле во время матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта», который завершился со счётом 3:2 в пользу «Красных дьяволов», и схватил португальского форварда английского клуба Криштиану Роналду за футболку. Об этом сообщает talkSPORT.
Однако служба безопасности прижала фаната к земле до того, как был произведён какой-либо серьёзный контакт с футболистом.
В ходе матча манкунианцы проигрывали 0:2, но сумели вырвать победу благодаря голам Маркуса Рашфорда, Гарри Магуайра и Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая. На третьей позиции располагается «Вильярреал» (4), на четвёртой — «Янг Бойз» (3).
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