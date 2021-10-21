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Карло Анчелотти оценил шансы Бензема на получение «Золотого мяча»

Карло Анчелотти оценил шансы Бензема на получение «Золотого мяча»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление французского нападающего «королевского клуба» Карима Бензема в текущем сезоне.

«В новом сезоне он показал себя как игрок с более ярко выраженными лидерскими качествами и сильным характером. Это стало проявляться и во время матчей, и за пределами поля. Он чувствует, что важен для всего коллектива, и с этим не поспоришь. Нам повезло иметь в составе лидера с таким мастерством. Бензема – абсолютный лидер. Я не знаю, возьмёт ли Карим «Золотой мяч». Это не зависит ни от него, ни от нас. Это зависит от оценки, которую ему дадут эксперты. Я думаю, что Бензема заслужил награду своей игрой в прошлом году и сейчас», — приводит слова Анчелотти As.

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