Карло Анчелотти оценил шансы Бензема на получение «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление французского нападающего «королевского клуба» Карима Бензема в текущем сезоне.

«В новом сезоне он показал себя как игрок с более ярко выраженными лидерскими качествами и сильным характером. Это стало проявляться и во время матчей, и за пределами поля. Он чувствует, что важен для всего коллектива, и с этим не поспоришь. Нам повезло иметь в составе лидера с таким мастерством. Бензема – абсолютный лидер. Я не знаю, возьмёт ли Карим «Золотой мяч». Это не зависит ни от него, ни от нас. Это зависит от оценки, которую ему дадут эксперты. Я думаю, что Бензема заслужил награду своей игрой в прошлом году и сейчас», — приводит слова Анчелотти As.