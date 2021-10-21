Килиан Мбаппе может перейти в «Барселону»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. Об этом сообщает AS.

Сине-гранатовые готовы предложить 22-летнему футболисту подписной бонус в размере € 90 млн. Боссы «Барселоны» считают, что мадридский «Реал» готов предложить французу лишь € 50 млн в качестве подписного приза. В мадридском клубе убеждены, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ» даже на короткий срок. Руководство мадридцев уверено, что обладает преимуществом в борьбе за форварда.

Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги 1.