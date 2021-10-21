Орлов: «Спартаку» надо скорее прощаться с Виторией

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Спартака» в матче Лиги Европы с «Лестером», который завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».
«Я не могу понять квалификацию тренера «Спартака». Посмотрите на защитников, особенно на Рассказова. Он стоит в своей штрафной при атаке соперника, а за его спиной стоит нападающий. Так не должно быть. Из-за этого они всё проиграли. Четыре мяча же забил футболист Дака, которого никто не держал. Джикия, Жиго выбегали вперёд, как авантюристы.
Как можно было поставить Рассказова? Дальше — перерыв. Ну ты ведёшь, видишь тактические ошибки этого парня. Ну пожалей его. Да выпусти любого другого защитника, который будет правильно располагаться в своей штрафной. если тренер этого не делает… А кто ещё может поменять?
Им повезло, два мяча забили. Рикошет, когда Соболев забивал, — это несчастье для соперника. И второй тоже забили. 2:0, а потом быстро пропустили. Джикия и Жиго — как они раскрывают центр? И Зобнин совсем не готов был. После травмы выпускать человека. Ну не готов он, ты его наиграй, введи в игру. Это, конечно, квалификация тренеров. Это элементарные вещи для тренерского искусства. Думаю, с этим португальцем «Спартаку» надо скорее прощаться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.
- 21 октября 2021
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