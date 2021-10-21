Орлов: «Зенит» способен победить «Спартак» и без Малкома с Клаудиньо

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака». Также он прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«Считаю, «Зенит» не заслужил поражения в матче с «Ювентусом». Гол какой-то… Была ошибка на 86-й минуте. «Ювентус» никак не мог вскрыть оборону. Был только один явный голевой момент, когда Крицюк спас, отбив удар низом с близкого расстояния.

«Ювентус» был хорош, были высокие скорости. Но «Зенит» сковал соперника. «Зенит» — молодец, в обороне сыграли здорово. Конечно, это не тот «Зенит», который был год назад. Тогда это был мальчик для битья в Лиге чемпионов, а сейчас — хорошая игра с «Челси», с «Ювентусом». Обидно. Ничья с туринцами вполне могла быть.

Предстоящий матч «Зенита» со «Спартаком» — это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» — лидер, на него все настраиваются. Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать всё, что ты умеешь», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».