Анчелотти оценил работу Кумана на посту главного тренера «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил работу голландского специалиста Рональда Кумана на посту наставника каталонской «Барселоны».
«Я вижу его как хорошего тренера. Я прибыл в «Эвертон» после него, тогда игроки хорошо отзывались о Рональде. Я не знаю Кумана достаточно хорошо, но то, что он сделал за свою карьеру, это позитив. Думаю, что тренировать «Барселону» сейчас не так просто. Команда под его руководством меняется и меняется. Я думаю, Куман справляется с коллективом хорошо. Я рассматриваю Фати как великого игрока, который уже сейчас постепенно обогащает свое наследие. Это очень важно для большой команды. Ансу уже сейчас один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Анчелотти AS.
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