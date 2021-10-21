Анчелотти оценил работу Кумана на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил работу голландского специалиста Рональда Кумана на посту наставника каталонской «Барселоны».

«Я вижу его как хорошего тренера. Я прибыл в «Эвертон» после него, тогда игроки хорошо отзывались о Рональде. Я не знаю Кумана достаточно хорошо, но то, что он сделал за свою карьеру, это позитив. Думаю, что тренировать «Барселону» сейчас не так просто. Команда под его руководством меняется и меняется. Я думаю, Куман справляется с коллективом хорошо. Я рассматриваю Фати как великого игрока, который уже сейчас постепенно обогащает свое наследие. Это очень важно для большой команды. Ансу уже сейчас один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Анчелотти AS.