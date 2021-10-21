«Кубань больше Краснодара». «Кубань» представила проморолик перед краснодарским дерби в КР

«Кубань» представила проморолик к матчу элитного раунда Кубка России с «Краснодаром». Он называется «Кубань больше Краснодара». Этот же слоган в конце видеоролика произносит один из болельщиков клуба.

Видео доступно в официальном «твиттере» ПФК «Кубань».

Матч Кубка России между краснодарскими командами состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Напомним, ранее стало известно, что матч элитного раунда Кубка России «Кубань» — «Краснодар» смогут посетить около 10 тысяч болельщиков.

«Краснодар» возглавляет группу 1 с тремя очками, у клуба «Ленинградец» из Ленинградской области также 3 балла, у «Кубани» — 0.

В Российской Премьер-Лиги клуб «Краснодар» занимает 6-е место. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 18 очков за 11 игр. В матчах чемпионата они одержали 5 побед, потерпели 3 поражения и трижды сыграли вничью, суммарно забив 10 мячей, а пропустив 8.

Футбольный клуб «Кубань» занимает предпоследнее, 19-е место в ФНЛ.