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Хави восхитился талантом 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави

Хави восхитился талантом 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави
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Главный тренер катарского «Аль-Садда» и бывший полузащитник «Барселоны» Хави похвалил 17-летнего хавбека «Барселоны» Гави. Испанский футболист дебютировал за первую команду каталонцев и сборную Испании в нынешнем сезоне.

«У этого парня большой талант. Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17 лет, но играет он как 30-летний. В своём возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно.

По технике он очень хорош. Также у него есть физические качества, необходимые для успехов в дальнейшей карьере. У него есть всё. Впереди его ждёт большое будущее», — цитирует Хави AS.

В текущем сезоне Гави провёл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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