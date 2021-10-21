Хави восхитился талантом 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави

Главный тренер катарского «Аль-Садда» и бывший полузащитник «Барселоны» Хави похвалил 17-летнего хавбека «Барселоны» Гави. Испанский футболист дебютировал за первую команду каталонцев и сборную Испании в нынешнем сезоне.

«У этого парня большой талант. Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17 лет, но играет он как 30-летний. В своём возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно.

По технике он очень хорош. Также у него есть физические качества, необходимые для успехов в дальнейшей карьере. У него есть всё. Впереди его ждёт большое будущее», — цитирует Хави AS.

В текущем сезоне Гави провёл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.