Хави восхитился талантом 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави
Поделиться
Главный тренер катарского «Аль-Садда» и бывший полузащитник «Барселоны» Хави похвалил 17-летнего хавбека «Барселоны» Гави. Испанский футболист дебютировал за первую команду каталонцев и сборную Испании в нынешнем сезоне.
«У этого парня большой талант. Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17 лет, но играет он как 30-летний. В своём возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно.
По технике он очень хорош. Также у него есть физические качества, необходимые для успехов в дальнейшей карьере. У него есть всё. Впереди его ждёт большое будущее», — цитирует Хави AS.
В текущем сезоне Гави провёл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:35
-
21:13
-
21:10
-
21:03
-
20:53
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37
Партнерский контент