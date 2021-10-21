Игнатьев считает, что Дзюба не будет много забивать, когда «Зенит» перестроит игру в атаке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Сомневаюсь, что Артёму реально догнать Блохина. Времени на высшем уровне Дзюбе не хватит. Конечно, хотелось бы, чтобы в списке голеадоров за всю историю отечественного футбола на первое место вышел наш, российский футболист. Но из поколения Дзюбы кому-то это сделать нереально. Сколько до Протасова осталось – 36 голов? Тоже, думаю, нереально. Большой отрыв.
«Зенит» вскоре будет перестраивать игру в атаке. Такой роли там у Артема уже не будет. А без этого столько забивать уже не получится. Надо учитывать, что в «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы. Который во многих матчах чемпионата России имеет возможность играть только на одной половине поля – «Зенит» всегда больше владеет мячом, а партнеры умеют отдавать острые передачи и удобно для Артема навешивать. Дзюба использует сильные качества, в том числе, благодаря тренерской задумке и высокому классу партнеров», — цитирует Игнатьева «Советский Спорт».
- 21 октября 2021
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