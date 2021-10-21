Юрий Сёмин приехал на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин приехал на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между московским клубом и турецким «Галатасараем». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Галатасарай». Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу группового этапа Лиги Европы обслужит австрийская бригада арбитров, которую возглавит Харальд Лехнер. В роли ассистентов выступят Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.

«Локомотив» после двух стартовых туров группового этапа Лиги Европы занимает четвёртое место в своём квартете, набрав всего 1 очко. Лидирует в таблице группы Е «Галатасарай», в активе которого 4 очка. Второе место – «Лацио» (3). Третья строчка – «Марсель» (2).

Напомним, сегодня, 21 октября, бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020 перед матчем Лиги Европы с турецким «Галатасараем». Также под руководством Юрия Сёмина железнодорожники стали чемпионами России.