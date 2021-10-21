«Лацио» дома сыграл с «Марселем» вничью
Поделиться
Итальянский «Лацио» дома сыграл вничью с «Марселем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (0:0). Встреча прошла на стадионе Олимпико в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.
Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ему помогали ассистенты Кристиан Диц и Доминик Шаль. Резервный рефери – Мартин Петерзен. Айтекин показал гостям три жёлтые карточки, хозяева не получили предупреждений в матче.
«Лацио» и «Марсель» представляют группу E, куда также попали московский «Локомотив» и «Галатасарай». В данный момент турнирную таблицу квартета с четырьмя очками возглавляет «Лацио». «Марсель» располагается на третьем месте. «Локомотив» с одним очком занимает в группе последнее место.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:35
-
21:13
-
21:10
-
21:03
-
20:53
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37
Партнерский контент