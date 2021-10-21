«Лацио» дома сыграл с «Марселем» вничью

Итальянский «Лацио» дома сыграл вничью с «Марселем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (0:0). Встреча прошла на стадионе Олимпико в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ему помогали ассистенты Кристиан Диц и Доминик Шаль. Резервный рефери – Мартин Петерзен. Айтекин показал гостям три жёлтые карточки, хозяева не получили предупреждений в матче.

«Лацио» и «Марсель» представляют группу E, куда также попали московский «Локомотив» и «Галатасарай». В данный момент турнирную таблицу квартета с четырьмя очками возглавляет «Лацио». «Марсель» располагается на третьем месте. «Локомотив» с одним очком занимает в группе последнее место.