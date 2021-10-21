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«Лацио» дома сыграл с «Марселем» вничью

«Лацио» дома сыграл с «Марселем» вничью
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Итальянский «Лацио» дома сыграл вничью с «Марселем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (0:0). Встреча прошла на стадионе Олимпико в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ему помогали ассистенты Кристиан Диц и Доминик Шаль. Резервный рефери – Мартин Петерзен. Айтекин показал гостям три жёлтые карточки, хозяева не получили предупреждений в матче.

«Лацио» и «Марсель» представляют группу E, куда также попали московский «Локомотив» и «Галатасарай». В данный момент турнирную таблицу квартета с четырьмя очками возглавляет «Лацио». «Марсель» располагается на третьем месте. «Локомотив» с одним очком занимает в группе последнее место.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
0 : 0
Марсель
Марсель, Франция
Комментарии
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