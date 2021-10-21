Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ мальчику с трибуны в футболке «No Semin No Party»
Поделиться
Бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/2020. Он отдал награду мальчику в футболке «No Semin No Party», который находился на Южной трибуне «РЖД Арены».
Сёмин подошёл к трибуне, болельщики скандировали: «Только Сёмин Юрий Палыч!». Мальчик попросил у тренера медаль и Сёмин кинул награду ему на трибуну.
Напомним, сегодня, 21 октября, бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020 перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем». Игра начнётся в 22:00 мск.
Отметим, что также под руководством Юрия Сёмина железнодорожники стали чемпионами России.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:35
-
21:13
-
21:10
-
21:03
-
20:53
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37
Партнерский контент