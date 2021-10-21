Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ мальчику с трибуны в футболке «No Semin No Party»

Бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/2020. Он отдал награду мальчику в футболке «No Semin No Party», который находился на Южной трибуне «РЖД Арены».

Сёмин подошёл к трибуне, болельщики скандировали: «Только Сёмин Юрий Палыч!». Мальчик попросил у тренера медаль и Сёмин кинул награду ему на трибуну.

Напомним, сегодня, 21 октября, бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020 перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем». Игра начнётся в 22:00 мск.

Отметим, что также под руководством Юрия Сёмина железнодорожники стали чемпионами России.