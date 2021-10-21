Голевая передача Гуса Тиля помогла «Фейеноорду» обыграть «Унион» в матче Лиги конференций

«Фейеноорд»» дома уверенно обыграл берлинский «Унион» в третьем туре группового этапа Лиги конференций (3:1). Встреча прошла на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.
На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Алиреза Джаханбакш. Ему ассистировал Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». На 29-й минуте матча счёт удвоил Брайан Линссен. Через 6 минут немецкий клуб сократил разрыв в счёте. Отличился Тайво Авонийи. Результативную передачу на свой счёт записал Кристофер Триммель. Третий гол «Фейеноорда» забил форвард Луис Синистерра на 76-й минуте.
Матч обслуживала грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. Ему ассистировали: Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервный арбитр: Давид Харитонашвили.
«Фейеноорд» и «Унион» представляют группу E, куда также попали московский «Маккаби" из Хайфы и пражская «Славия». В данный момент турнирную таблицу квартета с семью очками возглавляет клуб из нидерландов. «Унион» располагается на четвёртом месте с трёмя очками.
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