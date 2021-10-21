На матче между «Локомотивом» и «Галатасараем» вышла из строя система видеоповторов

Стало известно, что на матче 3-го тура Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» вышла из строя система видеоповторов. Об этом сообщил комментатор Роман Трушечкин.
«Поступила информация, что на стадионе временно вышла из строя система VAR. Поэтому арбитр подозвал к себе капитанов команд — Гильерме и Муслеру. Надеемся, VAR починят в ближайшее время. Судья попросил капитанов донести до всех игроков эту информацию, чтобы они не апеллировали и не ожидали проверки судьями», — сказал Трушечкин в эфире «Матч ТВ».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистируют главному судье Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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