Дани Алвес поделился ожиданиями от матчем с «Реалом»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» бразилец Дани Алвес поделился ожиданиями перед матчем с «Реалом».



«Перед эль-класико всегда огромные ожидания. Приближение игры чувствуется всю неделю. Я пережил многое, связанное с этим соперником. Надеюсь, эти чувства и дальше будут хорошими. «Барселона» – это бренд. Надеюсь, игроки принесут болельщикам большую победу. Мы не можем терять надежду, потому что клуб всегда остается великим. Мы с уверенностью должны преодолевать трудности.

Матчи со счётом 5:0 и 2:6 были волшебными из-за содержания и из-за манеры игры в тех двух матчах. Мы были единой командой, которая делала всё просто и идеально. Так, чтобы люди наслаждались», – приводит слова Алвеса Europa Press.