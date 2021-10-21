Фанаты «Ромы» на повышенных тонах поговорили с игроками после поражения от «Будё-Глимта»

Болельщики «Ромы» на повышенных тонах поговорили с футболистами клуба после разгромного поражения от норвежского «Будё-Глимта» в матче группового этапа Лиги конференций. Фанаты были недовольны игрой футболистов римской команды.

Напомним, сегодня в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов появился на поле на 46-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.

Отметим, что команда под руководством португальского тренера Жозе Моуринью впервые пропустила 6 голов за один матч.