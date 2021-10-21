Моуринью — о поражении «Ромы» 1:6: «Будё-Глимт» — более качественная команда, чем мы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгромное поражение в гостевом матче группового этапа Лиги конференций от норвежского «Будё-Глимта» (1:6).
Отметим, что команда под руководством португальского тренера Жозе Моуринью впервые пропустила 6 голов за один матч.
«Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в «Роме» есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.
«Будё-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут», – цитирует Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, сегодня в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.
- 21 октября 2021
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