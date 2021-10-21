«Монако» без Головина вырвал победу в матче Лиги Европы с ПСВ на 89-й минуте

Нидерландский ПСВ в домашнем матче проиграл «Монако» (1:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
На 19-й минуте встречи счёт открыл форвард гостей Мирон Боадю. Ему ассистировал Каю Энрике. На 59-й минуте счёт сравнял нападающий нидерландского клуба Коди Гакпо, отличившийся с передачи Карлоса Винисиуса. Победу монегаскам принёс Софьян Диоп, вышедший на замену на 75-й минуте матча. Он забил на 89-й минуте игры.
Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ему помогали ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Лука Пайретто. Масса показал хозяевам поля две жёлтые карточки.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче с ПСВ из-за повреждения паха, полученного в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0).
ПСВ и «Монако» представляют группу B, в которой также находятся «Реал Сосьедад» и «Штурм». В данный момент турнирную таблицу квартета с семью очками возглавляет «Монако». ПСВ (4) располагается на втором месте.
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