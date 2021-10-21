«Наполи» разгромил «Легию» и вышел на 2-е место в группе со «Спартаком»

Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги Европы. В них встречались итальянский «Наполи» и польская «Легия», немецкий «Айнтрахт» и греческий «Олимпиакос», а также английский «Вест Хэм» и бельгийский «Генк».



В паре «Наполи» и «Легии» сильнее оказался итальянский клуб. Голами в составе клуба из Неаполя отметились Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен и Маттео Политано.

В паре «Айнтрахта» и «Олимпиакоса» победу одержал немецкий клуб, взявший верх со счётом 3:1. Голами в составе хозяев отметились Рафаэль Борре, Алмами Туре и Даити Камада. За «Олимпиакос» забил Юссеф Эль-Араби.

В противостоянии между «Вест Хэмом» и «Генком» победителями вышли англичане. В составе «молотобойцев» голами отметились Крэйг Доусон, Исса Диоп и Джаррод Боуэн.