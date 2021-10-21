«Наполи» разгромил «Легию» и вышел на 2-е место в группе со «Спартаком»
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Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги Европы. В них встречались итальянский «Наполи» и польская «Легия», немецкий «Айнтрахт» и греческий «Олимпиакос», а также английский «Вест Хэм» и бельгийский «Генк».
В паре «Наполи» и «Легии» сильнее оказался итальянский клуб. Голами в составе клуба из Неаполя отметились Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен и Маттео Политано.
Лига Европы. Группа C. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
3 : 0
Легия
Варшава, Польша
1:0 Инсинье – 76' 2:0 Осимхен – 80' 3:0 Политано – 90+5'
В паре «Айнтрахта» и «Олимпиакоса» победу одержал немецкий клуб, взявший верх со счётом 3:1. Голами в составе хозяев отметились Рафаэль Борре, Алмами Туре и Даити Камада. За «Олимпиакос» забил Юссеф Эль-Араби.
Лига Европы. Группа D. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
3 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Борре – 26' (пен) 1:1 Эль-Араби – 30' (пен) 2:1 Туре – 45+3' 3:1 Камада – 59'
В противостоянии между «Вест Хэмом» и «Генком» победителями вышли англичане. В составе «молотобойцев» голами отметились Крэйг Доусон, Исса Диоп и Джаррод Боуэн.
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