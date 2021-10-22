Луганская «Заря» минимально обыграла софийский ЦСКА на выезде

Сегодня, 21 октября, в рамках Лиги конференций состоялся ряд матчей группового этапа. В них встречались болгарский ЦСКА и луганская «Заря», сербский «Партизан» и бельгийский «Гент», а также румынский ЧФР и нидерландский «Алмкар».



В матче между ЦСКА и «Зарёй» сильнее оказался луганский клуб. Единственный гол в матче забил Аллахьяр Сайядманеш после паса Игоря Снурницына.

В игре «Партизана» и «Гента» сильнее оказался бельгийский коллектив – 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал Свен Кумс.

В противостоянии между румынским клубом ЧФР и нидерландским «АЗ» сильнее также оказались гости. Голландцы одержали победу с минимальным счётом – 1:0.Голом отметился Йеспер Карлссон.