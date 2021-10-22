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Луганская «Заря» минимально обыграла софийский ЦСКА на выезде

Луганская «Заря» минимально обыграла софийский ЦСКА на выезде
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Сегодня, 21 октября, в рамках Лиги конференций состоялся ряд матчей группового этапа. В них встречались болгарский ЦСКА и луганская «Заря», сербский «Партизан» и бельгийский «Гент», а также румынский ЧФР и нидерландский «Алмкар».

В матче между ЦСКА и «Зарёй» сильнее оказался луганский клуб. Единственный гол в матче забил Аллахьяр Сайядманеш после паса Игоря Снурницына.

Лига конференций. Группа C. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
0 : 1
Заря
Луганск, Украина
0:1 Сайядманеш – 64'
Удаления: Вион – 90+3' / нет

В игре «Партизана» и «Гента» сильнее оказался бельгийский коллектив – 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал Свен Кумс.

Лига конференций. Группа B. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Кумс – 59'

В противостоянии между румынским клубом ЧФР и нидерландским «АЗ» сильнее также оказались гости. Голландцы одержали победу с минимальным счётом – 1:0.Голом отметился Йеспер Карлссон.

Лига конференций. Группа D. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
0 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Карлссон – 18'
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