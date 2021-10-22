«Может, что-то у нас не так? В нашей консерватории?» Губерниев — о поражении «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» (0:1).
«И про неудачу «Локо»! В футбол мы играем скверно. Проигрывают все! Проигрывают по-разному… Сейчас будут спорить, кто хуже. Те, кто хоть что-то забили, но пропустили четыре. Или те, что пропустили один, но не забили ни разу….
А, да, ещё можно поспорить, у кого там соперник был сильнее. Может, что-то у нас не так? В нашей консерватории?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Футболисты «Галатасарая» повели в счёте на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, тот ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.
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