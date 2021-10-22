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Все российские клубы проиграли домашние матчи в еврокубках в один мяч на этой неделе

Все российские клубы проиграли домашние матчи в еврокубках в один мяч на этой неделе
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«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проиграли свои домашние еврокубковые матчи на этой неделе. В каждой игре российские клубы уступали сопернику в один мяч.

20 октября петербургский «Зенит» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречался с итальянским «Ювентусом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Российский клуб потерпел поражение со счётом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник гостей Деян Кулушевски на 86-й минуте встречи.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Кулушевски – 86'

Также 20 октября, московский «Спартак» принимал «Лестер Сити» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи потерпели поражение со счётом 3:4, ведя по ходу матча в два мяча. Покер у гостей оформил замбийский форвард Патсон Дака. У красно-белых дважды отличился Александр Соболев. Ещё один гол забил Джордан Ларссон.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 17:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 4
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Соболев – 11'   2:0 Дж. Ларссон – 44'   2:1 Дака – 45'   2:2 Дака – 48'   2:3 Дака – 54'   2:4 Дака – 78'   3:4 Соболев – 86'

21 октября московский «Локомотив» принимал турецкий «Галатасарай» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Гости сумели одержать победу в матче благодаря голу на 82-й минуте встречи. Отличился Керем Актюркоглу с результативной передачи Олимпиу Моруцана.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Актюркоглу – 82'
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