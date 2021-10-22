Все российские клубы проиграли домашние матчи в еврокубках в один мяч на этой неделе

«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проиграли свои домашние еврокубковые матчи на этой неделе. В каждой игре российские клубы уступали сопернику в один мяч.
20 октября петербургский «Зенит» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречался с итальянским «Ювентусом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Российский клуб потерпел поражение со счётом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник гостей Деян Кулушевски на 86-й минуте встречи.
Также 20 октября, московский «Спартак» принимал «Лестер Сити» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи потерпели поражение со счётом 3:4, ведя по ходу матча в два мяча. Покер у гостей оформил замбийский форвард Патсон Дака. У красно-белых дважды отличился Александр Соболев. Ещё один гол забил Джордан Ларссон.
21 октября московский «Локомотив» принимал турецкий «Галатасарай» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Гости сумели одержать победу в матче благодаря голу на 82-й минуте встречи. Отличился Керем Актюркоглу с результативной передачи Олимпиу Моруцана.
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