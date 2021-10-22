Гисдоль — о поражении «Локомотива»: сегодня команда большую часть времени играла правильно

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о результате матча 3-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1). Это первая игра Гисдоля во главе московского клуба в еврокубках.

«Мы огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. Мы сегодня не заслуживали поражения.

Мы очень высоко прессинговали нашего соперника. План был сразу после отбора мяча создавать себе голевые моменты. Мы очень часто попадали в очень благоприятные ситуации для взятия ворот. Но единственное, чего нам не хватило, — это завершающего удара по воротам. Над этим надо работать», — сказал Гисдоль в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.