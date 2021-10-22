Созин: «Локо» и «Зенит» заслужили ордена за трусость. Вопросов нет только к «Спартаку»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил игру российских клубов в еврокубках.

«Три домашних поражения российских клубов – это не просто сигнал, это в набат бьют! Но ничего не меняется. Я смотрел все три матча наших команд. Ощущение, что игроки сами не верят, что могут хоть кого-то дома обыграть. Чем «Галатасарай» от «Локомотива» отличается, в чем он лучше? Но у наших ноль ударов в створ, как это возможно?!

«Локомотив» и «Зенит» заслужили ордена за трусость. Играли с надеждой на 0:0. Вопросов нет только к «Спартаку», да, с ошибками, но в атаку. Ничего такого «Галатасарай» и «Ювентус» не показали, чтобы можно было сказать, что мы проиграли хорошим, серьёзным клубам. «Ювентус» показал средние скорости, «Галатасарай» не показал ничего. Но завтра мы услышим оправдания про матчи сборных, усталость и тяжелый календарь. Каждый год наши клубы бьются за выход в Европу, но зачем? Мы не готовы там играть вообще, и спрашивать за это надо с тренеров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.